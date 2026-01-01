Ateliers de dessin Pévy

Ateliers de dessin

Tarif : 40 – 40 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-31 2026-02-21

Tout public

À partir de collages, laissez parler votre imagination en créant votre propre composition aux crayons de couleurs. Lors d’un moment de partage, explorez les couleurs, les lignes, les formes… sans pression !

Vous serez accompagné par Camille Guéry, artiste-illustratrice.

Les ateliers auront lieu dans le gîte du Haras de Pévy (à 20 min en voiture de Reims) et dureront chacun entre 2h30 et 3h.

Matériel inclus, venez simplement avec votre bonne humeur et votre créativité.

Ouvert à tous les niveaux l’objectif est de se détendre et de prendre du plaisir. Conseillé à partir de 15 ans. .

Le Gîte du Haras de Pévy Pévy 51140 Marne Grand Est

