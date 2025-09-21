Ateliers de dorure Archives départementales De La Haute-Saône Vesoul

Ateliers de dorure Archives départementales De La Haute-Saône Vesoul dimanche 21 septembre 2025.

Ateliers de dorure Dimanche 21 septembre, 14h00 Archives départementales De La Haute-Saône Haute-Saône

Sur inscription | 5 personnes maximum par atelier | Premier atelier à 14h et deuxième atelier à 15h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Vous aimez les travaux manuels ? Cet atelier vous permettra de faire une première approche de la dorure à travers une petite réalisation que vous garderez en souvenir.

Archives départementales De La Haute-Saône 14a Rue Miroudot Saint-Ferjeux, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957630 http://archives.haute-saone.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0384957630 »}]

Vous aimez les travaux manuels ? Cet atelier vous permettra de faire une première approche de la dorure à travers une petite réalisation que vous garderez en souvenir.

© Archives départementales de la Haute-Saône