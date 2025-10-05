Ateliers de fabrication de gâteau basque Rue du Trinquet Cambo-les-Bains

Rue du Trinquet Centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-05

Une occasion unique d’apprendre à maîtriser le tour de main des meilleurs pâtissiers et de régaler ses proches avec un bon gâteau basque fait maison !

Samedi 10h, 13h, 15h et 17h & Dimanche 10h, 14h et 16h.

Encadré par un pâtissier professionnel, chaque participant fabrique puis repart avec son gâteau basque.

Limité à 10 participants par atelier.

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains à partir du 8 septembre. .

Rue du Trinquet Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

