Ateliers de fabrication de gâteau basque Rue du Trinquet Cambo-les-Bains
samedi 3 octobre 2026 · Rue du Trinquet · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Ateliers de fabrication de gâteau basque
Rue du Trinquet Centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Une occasion unique d’apprendre à maîtriser le tour de main des meilleurs pâtissiers et de régaler ses proches avec un bon gâteau basque fait maison !
Samedi : 10h, 13h, 15h et 17h
Encadré par un pâtissier professionnel, chaque participant fabrique puis repart avec un gâteau basque.
Limité à 10 participants par atelier.
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains à partir du 8 septembre. .
Rue du Trinquet Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
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English : Ateliers de fabrication de gâteau basque
L’événement Ateliers de fabrication de gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cambo les Bains
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