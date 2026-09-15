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Ateliers de fabrication de gâteau basque Rue du Trinquet Cambo-les-Bains

dimanche 4 octobre 2026 · Rue du Trinquet · Cambo-les-Bains

Ateliers de fabrication de gâteau basque Rue du Trinquet Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Trinquet
Adresse
Centre-ville
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Ateliers de fabrication de gâteau basque

Rue du Trinquet Centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Une occasion unique d’apprendre à maîtriser le tour de main des meilleurs pâtissiers et de régaler ses proches avec un bon gâteau basque fait maison !
Dimanche : 10h, 14h et 16h.
Encadré par un pâtissier professionnel, chaque participant fabrique puis repart avec un gâteau basque.
Limité à 10 participants par atelier.
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains à partir du 7 septembre.   .

Rue du Trinquet Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25  info@cambolesbains.com

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English : Ateliers de fabrication de gâteau basque

L’événement Ateliers de fabrication de gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cambo les Bains

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