Ateliers de Généalogie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf

Ateliers de Généalogie
Médiathèque 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Début : 2026-01-08 14:00:00
fin : 2026-01-08 16:30:00
2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29
L’objectif est de proposer, aux amateurs de généalogie, une méthodologie de recherche à partir de leurs documents de famille personnels.
Ouvert à tous .
Médiathèque 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
English : Ateliers de Généalogie
The aim is to offer genealogy enthusiasts a research methodology based on their personal family documents.
