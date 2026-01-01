Ateliers de Généalogie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf

Ateliers de Généalogie

Médiathèque 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados

Début : 2026-01-08 14:00:00

fin : 2026-01-08 16:30:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29

L’objectif est de proposer, aux amateurs de généalogie, une méthodologie de recherche à partir de leurs documents de famille personnels.

Ouvert à tous .

Médiathèque 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

English : Ateliers de Généalogie

The aim is to offer genealogy enthusiasts a research methodology based on their personal family documents.

