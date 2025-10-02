Ateliers de jardinage solidaires avec l’association le Sens de l’Humus Jardinage solidaire – Sens de l’humus Montreuil

Ateliers de jardinage solidaires avec l’association le Sens de l’Humus Jeudi 2 octobre, 09h30 Jardinage solidaire – Sens de l’humus Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Début : 2025-10-02T09:30:00 – 2025-10-02T12:30:00

Fin : 2025-10-02T09:30:00 – 2025-10-02T12:30:00

Le Sens de l’Humus est une association de jardinage naturel, de sensibilisation à l’agroécologie et à la permaculture et de valorisation du patrimoine des Murs à Pêches de Montreuil par des activités agricoles, écologiques et sociales.

Au programme : discussions, petits et gros travaux d’entretien, ateliers divers (taille des fruitiers, jardinage naturel, fabrication de nichoirs, bricolage, semis…) et maraichage urbain sur buttes, culture de fleurs.

Pour en savoir plus : https://senshumus.wordpress.com/

Jardinage solidaire – Sens de l'humus 60 Rue de Saint-Antoine, Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France

