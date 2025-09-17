Ateliers de jardinage Trosly-Breuil

Ateliers de jardinage Trosly-Breuil mercredi 17 septembre 2025.

7 rue de Pierrefonds Trosly-Breuil Oise

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 16:30:00

2025-09-17 2025-10-15

Rejoignez la Communauté de communes des Lisières de l’Oise pour un nouvel atelier autour du jardinage, en partenariat avec l’ESAT de l’Arche, dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial à Trosly-Breuil !

Au programme

• Visite des jardins maraichers de l’Arche,

• Apprenez à fabriquer des mottes de semis avec un presse-motte,

• Semez ensuite des graines de courges, de choux et de betteraves pour une récolte gourmande cet été,

• Échangez des astuces et conseils pratiques pour entretenir vos plantations,

• Partagez vos expériences avec d’autres passionnés de jardinage !

Trois autres ateliers avec l’ESAT de l’Arche auront lieu

• 4 juin 2025 S’occupez des légumes d’été (tomates, aubergines, poivrons, concombres)

• 17 septembre 2025 Venez fabriquer un coulis de tomates et tout connaitre sur sa conservation

• 15 octobre 2025 Découvrez des techniques de conservation des légumes

Rejoignez-nous pour cultiver ensemble le goût du jardinage !

Inscription obligatoire. 0 .

7 rue de Pierrefonds Trosly-Breuil 60350 Oise Hauts-de-France +33 7 85 89 77 58 christine.ernenwein@ccloise.com

