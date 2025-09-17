Ateliers de jardinage Trosly-Breuil
Ateliers de jardinage
7 rue de Pierrefonds Trosly-Breuil Oise
Début : 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17 16:30:00
2025-09-17 2025-10-15
Rejoignez la Communauté de communes des Lisières de l’Oise pour un nouvel atelier autour du jardinage, en partenariat avec l’ESAT de l’Arche, dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial à Trosly-Breuil !
Au programme
• Visite des jardins maraichers de l’Arche,
• Apprenez à fabriquer des mottes de semis avec un presse-motte,
• Semez ensuite des graines de courges, de choux et de betteraves pour une récolte gourmande cet été,
• Échangez des astuces et conseils pratiques pour entretenir vos plantations,
• Partagez vos expériences avec d’autres passionnés de jardinage !
Trois autres ateliers avec l’ESAT de l’Arche auront lieu
• 4 juin 2025 S’occupez des légumes d’été (tomates, aubergines, poivrons, concombres)
• 17 septembre 2025 Venez fabriquer un coulis de tomates et tout connaitre sur sa conservation
• 15 octobre 2025 Découvrez des techniques de conservation des légumes
Rejoignez-nous pour cultiver ensemble le goût du jardinage !
Inscription obligatoire. 0 .
7 rue de Pierrefonds Trosly-Breuil 60350 Oise Hauts-de-France +33 7 85 89 77 58 christine.ernenwein@ccloise.com
