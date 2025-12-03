Ateliers de la BuchyOthèque Place du Général de Gaulle Buchy
Ateliers de la BuchyOthèque Place du Général de Gaulle Buchy mercredi 3 décembre 2025.
Ateliers de la BuchyOthèque
Place du Général de Gaulle Maison des Associations Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-06
La BuchyOthèque organise, pour Noël des ateliers créatifs Vive Noël au profit du Téléthon les 3 et 6 décembre.
Venez créer des décorations de Noël dans la joie et la bonne humeur à Buchy avec la Buchyothèque ! .
Place du Général de Gaulle Maison des Associations Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie buchy-o-theque@laposte.net
English : Ateliers de la BuchyOthèque
L’événement Ateliers de la BuchyOthèque Buchy a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin