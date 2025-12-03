Ateliers de la BuchyOthèque Place du Général de Gaulle Buchy

Ateliers de la BuchyOthèque

Place du Général de Gaulle Maison des Associations Buchy Seine-Maritime

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-03 2025-12-06

La BuchyOthèque organise, pour Noël des ateliers créatifs Vive Noël au profit du Téléthon les 3 et 6 décembre.

Venez créer des décorations de Noël dans la joie et la bonne humeur à Buchy avec la Buchyothèque ! .

Place du Général de Gaulle Maison des Associations Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie buchy-o-theque@laposte.net

