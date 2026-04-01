Ateliers de la Cour des Arts Talmont-Saint-Hilaire
Ateliers de la Cour des Arts Talmont-Saint-Hilaire lundi 13 avril 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Ateliers de la Cour des Arts
1 rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24
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1 rue du Centre Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 65 79 25 66 lacourdesarts.lesateliers@gmail.com
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L’événement Ateliers de la Cour des Arts Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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