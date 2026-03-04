Ateliers de la Création 2026, Mairie de Toulenne, Toulenne

Ateliers de la Création 2026 16 mars – 2 avril Mairie de Toulenne Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-16T09:00:00+01:00 – 2026-03-16T12:00:00+01:00
Fin : 2026-04-02T09:00:00+02:00 – 2026-04-02T12:00:00+02:00

Les Ateliers de la Création est une initiative des 4 Communautés de communes du sud gironde, réalisée avec le soutien des partenaires de la création d’entreprise : BGE, CREDER, Cegip, LaRuche, France Active, Réseau Initiative, CMA et France Travail.
Chaque parcours comprend 6 ateliers :
Réaliser son étude de marché, définir sa stratégie commerciale, préparer son budget prévisionnel… élaborez votre projet avec des experts de la création d’entreprise
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les porteurs de projet de toutes les communes des 4 CdC dont la CdC du Sud Gironde

Vous avez un projet de création d’entreprise sur le territoire du Sud Gironde ? Inscrivez-vous au prochain parcours des « Ateliers de la Création » pour être accompagné dans votre projet.