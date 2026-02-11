Ateliers De la survie à la vie TARBES Tarbes

Ateliers De la survie à la vie

TARBES 3 rue Florence Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Quand la SÉCURITE INTÉRIEURE a été abîmée et que le système nerveux est en mode survie, tout est plus compliqué penser, ressentir, choisir, être en relation. Le corps reste en alerte, tendu, sur la défensive et cela l’empêche d’être apaisé, présent, en lien.

Cet atelier est une invitation à changer d’état, à explorer d’autres possibles que la survie. C’est un espace pour que ton corps libère ce qui le bloque encore, tout en douceur et à la mesure de ses possibles.

À travers cette danse libre, portée par la Movement Medecine®, nous allons soutenir la régulation de ton système nerveux…. Faire un pas vers la Vie. Quand la sécurité commence à s’installer, ce qui peut émerger, c’est une reconnexion à toi, aux autres plus vivante, plus intense, plus nourrissante et plus fluide.

Aucun prérequis n’est nécessaire seulement la disponibilité à écouter ton corps et à te laisser traverser par l’expérience.

Possibilité de participer uniquement à l’atelier de MM l’après-midi… même si c’est dommage de ne pas venir aussi à l’atelier Jeux le matin… C’est une tellement chouette façon d’expérimenter. Mais si c’est mieux pour toi, c’est OK pour moi.

Tarif normal 80 € la journée 45 € uniquement l’atelier de MM

Tarif solidaire 70 € la journée 35 € uniquement l’atelier de MM

(Minima sociaux, difficultés financières ou si tu viens avec une nouvelle personne)

Aller viens jouer, viens danser vers la Vie.

TARBES 3 rue Florence Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 06 39 27 contact.epanouisens@gmail.com

English :

When INNER SECURITY has been damaged and the nervous system is in survival mode, everything becomes more complicated: thinking, feeling, choosing, relating. The body remains alert, tense and defensive, preventing it from being calm, present and connected.

This workshop is an invitation to change your state, to explore possibilities other than survival. It’s a space for your body to release what’s still blocking it, gently and to the extent of its possibilities.

Through this free dance, supported by Movement Medicine®, we will support your nervous system?s regulation. Take a step towards Life. When security begins to set in, what may emerge is a more lively, intense, nourishing and fluid reconnection with yourself and others.

There are no prerequisites: just a willingness to listen to your body and let the experience flow through you.

You can take part only in the MM workshop in the afternoon? although it’s a shame not to come to the Games workshop in the morning too? It’s such a great way to experiment. But if it’s better for you, it’s okay with me.

Regular price: 80? per day 45? for the MM workshop only

Solidarity rate: 70? per day 35? for the MM workshop only

(Social minima, financial difficulties or if you’re bringing a new person)

Come and play, come and dance your way to Life.

