Ateliers de l'école de Gladiateurs Saintes jeudi 14 août 2025.

Place Malraux / Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Jeudi 2025-08-14

2025-08-14

Des démonstrations de combat et de sports antiques, des ateliers autour de l’armement, vie du gladiateur. Des ateliers petits gladiateurs sont ouverts pour les enfants…

Place Malraux / Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Demonstrations of combat and ancient sports, workshops on weapons and the life of the gladiator. Children’s gladiator workshops are also available?

German :

Vorführungen von antiken Sportarten und Kämpfen, Workshops über Waffen und das Leben eines Gladiators. Für Kinder gibt es kleine Gladiatoren-Workshops

Italiano :

Ci saranno dimostrazioni di combattimento e di sport antichi, oltre a laboratori sulle armi e sulla vita del gladiatore. Sono disponibili anche laboratori di gladiatori per bambini?

Espanol :

Habrá demostraciones de combate y deportes antiguos, así como talleres sobre armas y la vida del gladiador. También se ofrecen talleres infantiles sobre gladiadores?

