Ateliers de lecture à voix haute : restitution Bibliothèque Drouot Paris

Entre octobre 2025 et mars 2026, Marie-Christine Aury, de la Cie La nuit comme en plein jour, a animé avec entrain et bienveillance, 5 séances de lecture à voix haute.

La bibliothèque Drouot vous propose de découvrir le travail des particpant.es lors d’une restitution publique, le vendredi 27 mars de 19h à 19h45.

Sur le thème : femmes et métamorphoses…

Au programme des lectures : Rim Battal, Nadia Daam, Marina Tsvetaïeva, Diglee, Chloé Delaume, Edouard Louis, Laura Vasquez, etc.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 19h45

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



