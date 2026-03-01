Ateliers de lecture à voix haute : restitution Bibliothèque Drouot Paris
Ateliers de lecture à voix haute : restitution Bibliothèque Drouot Paris vendredi 27 mars 2026.
Entre octobre 2025 et mars 2026, Marie-Christine Aury, de la Cie La nuit comme en plein jour, a animé avec entrain et bienveillance, 5 séances de lecture à voix haute.
La bibliothèque Drouot vous propose de découvrir le travail des particpant.es lors d’une restitution publique, le vendredi 27 mars de 19h à 19h45.
Sur le thème : femmes et métamorphoses…
Au programme des lectures : Rim Battal, Nadia Daam, Marina Tsvetaïeva, Diglee, Chloé Delaume, Edouard Louis, Laura Vasquez, etc.
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h00 à 19h45
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
