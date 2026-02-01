Ateliers de magie Place Reine Mathilde Caen

Ateliers de magie

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Le magicien de l’abbaye Magicman vient apprendre aux enfants quelques tours de magie afin qu’ils puissent les réaliser eux même ensuite à la maison !

Le magicien de l’abbaye Magicman vient apprendre aux enfants quelques tours de magie afin qu’ils puissent les réaliser eux même ensuite à la maison ! .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de magie

The abbey’s magician, Magicman , comes to teach children a few magic tricks so that they can perform them themselves at home!

L’événement Ateliers de magie Caen a été mis à jour le 2026-01-29 par Calvados Attractivité