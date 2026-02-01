Ateliers de magie Place Reine Mathilde Caen

Ateliers de magie

Ateliers de magie Place Reine Mathilde Caen mercredi 18 février 2026.

Ateliers de magie

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 15:30:00

Date(s) :
2026-02-18

Le magicien de l’abbaye Magicman vient apprendre aux enfants quelques tours de magie afin qu’ils puissent les réaliser eux même ensuite à la maison !
Le magicien de l’abbaye Magicman vient apprendre aux enfants quelques tours de magie afin qu’ils puissent les réaliser eux même ensuite à la maison !   .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de magie

The abbey’s magician, Magicman , comes to teach children a few magic tricks so that they can perform them themselves at home!

L’événement Ateliers de magie Caen a été mis à jour le 2026-01-29 par Calvados Attractivité