Ateliers de magie Place Reine Mathilde Caen mercredi 18 février 2026.
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 15:30:00
2026-02-18
Le magicien de l’abbaye Magicman vient apprendre aux enfants quelques tours de magie afin qu’ils puissent les réaliser eux même ensuite à la maison !
English : Ateliers de magie
The abbey’s magician, Magicman , comes to teach children a few magic tricks so that they can perform them themselves at home!
