ATELIERS DE MAGIE POUR ENFANTS – PALAIS DES ARTS – SALLE CORVETTE Vannes

ATELIERS DE MAGIE POUR ENFANTS – PALAIS DES ARTS – SALLE CORVETTE Vannes samedi 11 octobre 2025.

ATELIERS DE MAGIE POUR ENFANTS Début : 2025-10-11 à 10:30. Tarif : – euros.

PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES – VANNES :FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIE -ATELIERS DE MAGIE POUR ENFANTSLe Festival International « Vive la Magie » agrandit sa programmation et propose au cours ce Week end, en complément du grand gala international , des ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans.Les ateliers de magie: 1h15 de pratique avec le magicien professionnel Strobineler. Au cours de ce temps initiatique, tout est prétexte à la magie : on coupe, on découpe, on colle, on décolle, on s’étonne, on étonne, apparition, disparition, illusion, imagination, création, recréation…Pas de limite a` la curiosité´ et a` la magie ! Avec des objets de tous les jours, des cartes, des élastiques, des gobelets les enfants reviendront à la maison avec leur kit de magie pour bluffer à leur tour leur entourage !Nombre limité à 15 enfants . les parents ne participent pas à ce mini stage

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES ARTS – SALLE CORVETTE PLACE DE BRETAGNE 56000 Vannes 56