Ateliers de maniabilité à vélo et de remise en selle, MIX, Mourenx

Ateliers de maniabilité à vélo et de remise en selle Mercredi 13 mai, 14h00 MIX Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Atelier de découverte, de maniabilité, d’apprentissage des règles de sécurité