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Ateliers de maniabilité à vélo et de remise en selle, MIX, Mourenx

Ateliers de maniabilité à vélo et de remise en selle, MIX, Mourenx

Ateliers de maniabilité à vélo et de remise en selle, MIX, Mourenx mercredi 13 mai 2026.

Lieu : MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu Mourenx

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Ateliers de maniabilité à vélo et de remise en selle Mercredi 13 mai, 14h00 MIX Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Atelier de découverte, de maniabilité, d’apprentissage des règles de sécurité

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