Ateliers de maquillage fantastique “Des animaux merveilleux plein la tête !” Espace culturel Lympia Nice

Ateliers de maquillage fantastique “Des animaux merveilleux plein la tête !” Espace culturel Lympia Nice samedi 20 septembre 2025.

Ateliers de maquillage fantastique “Des animaux merveilleux plein la tête !” 20 et 21 septembre Espace culturel Lympia Alpes-Maritimes

Gratuit – Nombre de places limitées – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Explorez le patrimoine autrement !

Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2025, des animations inédites ouvertes à tous.

À cette occasion, viens te faire maquiller et imaginer le monde magique des animaux fantastiques !

Licornes, dragons ou créatures imaginaires… Une personne t’aidera à te transformer avec des pinceaux, des couleurs et beaucoup de bonne humeur.

Un moment pour s’amuser, rêver et se glisser dans la peau d’un animal tout droit sorti d’un conte ou d’un tableau de Dalí.

Espace culturel Lympia 2 Quai d’Entrecasteaux, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489045310 https://espacelympia.departement06.fr La caserne Lympia, ancien bagne de Nice, est le plus ancien bâtiment du port de Nice. Son histoire est étroitement liée à celle du port Lympia que la monarchie sarde réalise à partir de 1749. Le bâtiment, construit entre 1750 et 1752, a servi successivement de magasin de carénage, de bagne, de prison pour des peines de courte durée, de caserne et de locaux abritant des services administratifs. La façade est constituée d’arcades percées de portes ou de baies, l’espace intérieur se présente en un seul volume couvert d’une voûte en berceau et l’ensemble est fermé par une terrasse en pierre. A partir de 1826 puis de 1836, le bagne sera flanqué de deux pavillons pratiquement symétriques : au nord, l’actuel pavillon de l’Horloge, au sud le pavillon du Bagne aujourd’hui disparu. L’ensemble constituait la caserne Lympia. La façade et la terrasse sont protégées au titre des Monuments Historiques depuis 1943. https://espacelympia.departement06.fr/accueil-public/informations-pratiques-15114.html

Journées européennes du patrimoine 2025

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dali / Adagp, Paris 2025