Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque

Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:30:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Ateliers maquillage et tatouages :

Pendant la fête, les enfants (et les plus grands !) pourront profiter d’un atelier maquillage pour se métamorphoser !

Un moment ludique et coloré pour compléter la gourmandise de la fête du Gâteau basque ! .

Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

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English : Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque

L’événement Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains