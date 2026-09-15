Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains
dimanche 4 octobre 2026 · Parc Saint-Joseph · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque
Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Ateliers maquillage et tatouages :
Pendant la fête, les enfants (et les plus grands !) pourront profiter d’un atelier maquillage pour se métamorphoser !
Un moment ludique et coloré pour compléter la gourmandise de la fête du Gâteau basque ! .
Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
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English : Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque
L’événement Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains
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