UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cambo-les-Bains

Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

dimanche 4 octobre 2026 · Parc Saint-Joseph · Cambo-les-Bains

Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Parc Saint-Joseph
Adresse
Impasse de la Gendarmerie
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque

Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Ateliers maquillage et tatouages :
Pendant la fête, les enfants (et les plus grands !) pourront profiter d’un atelier maquillage pour se métamorphoser !
Un moment ludique et coloré pour compléter la gourmandise de la fête du Gâteau basque !   .

Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25  info@cambolesbains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque

L’événement Ateliers de maquillage – Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains

À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)