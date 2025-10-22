Ateliers de médiation et création artistiques par Jeanne Bouillard Saint-Rémy

Ateliers de médiation et création artistiques par Jeanne Bouillard Saint-Rémy mercredi 22 octobre 2025.

Ateliers de médiation et création artistiques par Jeanne Bouillard

Centre culturel des Fosses d’Enfer Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Ateliers de médiation et création artistiques par Jeanne Bouillard

Ateliers de médiation et création artistiques par Jeanne Bouillard.

Vous avez peut-être déjà visité l’exposition de Jeanne Bouillard, Il est possible que les mots dont nous avons besoin n’existent pas . Si oui, vous l’avez sûrement beaucoup aimée ; si non, ne la manquez pas, elle est visible jusqu’au 25 octobre et elle est vraiment incroyable ! En plus, nous avons l’immense chance que Jeanne revienne pour animer deux ateliers de médiation par la pratique artistique elle vous donnera tout plein d’informations sur son travail de création et, surtout, vous pourrez vous initier, avec elle, à l’illustration et à l’impression artisanale. C’est gratuit, ouvert à tou·te·s (à partir de 6 ans) ; un petit goûter sera offert. Surtout inscrivez-vous car le nombre de places est limité ! Pour ça, appelez-nous au 02 31 69 14 11 ou écrivez-nous à centreculturel@stremy.fr .

Centre culturel des Fosses d’Enfer Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11

English : Ateliers de médiation et création artistiques par Jeanne Bouillard

Artistic creation and mediation workshops by Jeanne Bouillard

German : Ateliers de médiation et création artistiques par Jeanne Bouillard

Workshops zur Kunstvermittlung und -gestaltung von Jeanne Bouillard

Italiano :

Laboratori di creazione e mediazione artistica a cura di Jeanne Bouillard

Espanol :

Talleres de creación artística y mediación de Jeanne Bouillard

L’événement Ateliers de médiation et création artistiques par Jeanne Bouillard Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Suisse Normande