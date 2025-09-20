Ateliers de modelage : crée ton chapiteau Musée des Beaux-Arts de Cambrai Cambrai

1 heure – Gratuit – Pour les 5-12 ans, sur réservation par téléphone 03 27 82 27 90 ou directement à l’accueil du musée.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le temps d’un après-midi, deviens sculpteur médiéval ! Inspire-toi des chapiteaux exposés au musée et imagine ton propre décor sculpté en argile. Figures humaines, motifs végétaux ou créatures fantastiques : laisse libre cours à ton imagination pour créer un chapiteau unique, tout droit sorti d’un bestiaire merveilleux.

A 14h / 15h / 16h30

Durée 1 heure – Pour les 5-12 ans, sur réservation par téléphone 03 27 82 27 90 ou directement à l’accueil du musée.

Musée des Beaux-Arts de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 82 27 90 »}] Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Etrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

