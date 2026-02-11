ATELIERS DE MODELAGE HIVER – Saint-Jean-de-Fos
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-25
2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06
Des ateliers de poterie lors de vos vacances
A Argileum, venez pratiquer la technique du modelage lors de nos ateliers pour créer votre propre objet en terre.
Un animateur potier vous accompagne tout au long de votre création.
Découvrez et laissez-vous inspirer par les thématiques !
Liste des thématiques
Mardi les copains de la glisse
Mercredi masque du Carnaval
Jeudi bonhomme d’argile
Vendredi vase mural .
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
English :
Pottery workshops during your vacations
