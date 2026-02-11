ATELIERS DE MODELAGE HIVER – Saint-Jean-de-Fos

ATELIERS DE MODELAGE HIVER –

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-25

2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06

Des ateliers de poterie lors de vos vacances

A Argileum, venez pratiquer la technique du modelage lors de nos ateliers pour créer votre propre objet en terre.

Un animateur potier vous accompagne tout au long de votre création.

Découvrez et laissez-vous inspirer par les thématiques !

Liste des thématiques

Mardi les copains de la glisse

Mercredi masque du Carnaval

Jeudi bonhomme d’argile

Vendredi vase mural .

English :

Pottery workshops during your vacations

