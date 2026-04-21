Ateliers de musique électronique pour les ados APO33 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 10:00 – 12:00

Gratuit : non 25 € à 60 € 35 € la session – 60 € la journée25 € la session – 45 € la journée (tarif réduit : parents solos / situations précaires) Inscription : apo33.org Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 17

Apo33 propose une journée d’ateliers de musique électronique spécialement conçue pour les adolescents (11–17 ans). Ici, pas d’écran ni de logiciel : on explore le son avec les mains, les oreilles et les machines.Les participants découvrent comment produire, transformer et organiser des sons à partir d’instruments électroniques physiques : synthétiseurs, boîtes à rythmes, theremin…Un moment à la fois créatif, ludique et immersif, accessible à tous les niveaux. Ce que les ados vont expérimenter :- jouer avec des synthétiseurs et machines électroniques,- créer des rythmes, des textures et des sons inattendus,- comprendre comment fonctionne le son (de manière simple et concrète),- expérimenter sans contrainte ni niveau requis,- participer à une improvisation collective Chacun trouve sa place, même sans expérience musicale.Une approche différenteCes ateliers ne sont pas des cours classiques.Une approche sensible et expérimentale,Une attention à l’écoute et au collectif,Une découverte du son comme matière vivanteEncadré par des artistes d’Apo33, collectif reconnu pour ses pratiques en musique expérimentale et art sonore. 2 sessions au choix :matin : 10h–12haprès-midi : 14h–16hPossibilité de participer à une seule session ou à la journée complète.

APO33 Nantes 44000

0632691782 http://apo33.org



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