Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers de musique électronique pour les ados APO33 Nantes

Ateliers de musique électronique pour les ados APO33 Nantes

Ateliers de musique électronique pour les ados APO33 Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : APO33

Adresse : Impasse de la Psalette , Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : 25 € à 60 € 35 € la session - 60 € la journée25 € la session - 45 € la journée (tarif réduit : parents solos / situations précaires) Inscription : apo33.org

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 10:00 – 12:00
Gratuit : non 25 € à 60 € 35 € la session – 60 € la journée25 € la session – 45 € la journée (tarif réduit : parents solos / situations précaires) Inscription : apo33.org Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 17 

Apo33 propose une journée d’ateliers de musique électronique spécialement conçue pour les adolescents (11–17 ans). Ici, pas d’écran ni de logiciel : on explore le son avec les mains, les oreilles et les machines.Les participants découvrent comment produire, transformer et organiser des sons à partir d’instruments électroniques physiques : synthétiseurs, boîtes à rythmes, theremin…Un moment à la fois créatif, ludique et immersif, accessible à tous les niveaux. Ce que les ados vont expérimenter :- jouer avec des synthétiseurs et machines électroniques,- créer des rythmes, des textures et des sons inattendus,- comprendre comment fonctionne le son (de manière simple et concrète),- expérimenter sans contrainte ni niveau requis,- participer à une improvisation collective Chacun trouve sa place, même sans expérience musicale.Une approche différenteCes ateliers ne sont pas des cours classiques.Une approche sensible et expérimentale,Une attention à l’écoute et au collectif,Une découverte du son comme matière vivanteEncadré par des artistes d’Apo33, collectif reconnu pour ses pratiques en musique expérimentale et art sonore. 2 sessions au choix :matin : 10h–12haprès-midi : 14h–16hPossibilité de participer à une seule session ou à la journée complète.

APO33 Nantes 44000
0632691782 http://apo33.org


Afficher la carte du lieu APO33 et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)