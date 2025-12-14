Ateliers de musique

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Des ateliers de musiques gratuits sont proposés un de 15 h à 16 h, puis un de 16 h à 17 h, atelier guitare et percussion, en simultané dans deux salles, à la Micro Folie Vallée du Thouet. Ouverts aux débutants comme aux confirmés. Inscriptions 05 86 30 10 61 ou à media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

