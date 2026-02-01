Ateliers de Niveaux Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Ateliers de Niveaux Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly mardi 17 février 2026.
Ateliers de Niveaux
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 19:00:00
fin : 2026-02-28 20:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Soirée atelier niveau élémentaire (4-5) travaillez votre tactique et technique pendant un match de votre niveau avec une boisson incluse.
Inscriptions via l’appli ou par téléphone
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 evenement@cotesport360.fr
English :
Evening workshop elementary level (4-5): work on your tactics and technique during a match at your own level, with a drink included.
Registration via the app or by phone
