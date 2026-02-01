Ateliers de Niveaux Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Ateliers de Niveaux

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 19:00:00

fin : 2026-02-28 20:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Soirée atelier niveau élémentaire (4-5) travaillez votre tactique et technique pendant un match de votre niveau avec une boisson incluse.

Inscriptions via l’appli ou par téléphone

1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 evenement@cotesport360.fr

English :

Evening workshop elementary level (4-5): work on your tactics and technique during a match at your own level, with a drink included.

Registration via the app or by phone

