Ateliers de Noël Antonius Driessens place St Vincent Les Baux-de-Provence

Ateliers de Noël Antonius Driessens

Du 27/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 11h à 12h et de 15h à 16h. place St Vincent Galerie de la Citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-27

Ateliers de dessins et 2D et perspective.

Apprenez à représenter l’espace et le volume à travers la perspective ! L’atelier propose une découverte ludique des notions de ligne d’horizon, de points de fuite, de tracés, de lumière et d’ombre. En jouant avec les formes géométriques simples, chacun apprend à donner une impression de profondeur et de relief à son dessin. Un moment créatif accessible à tous, pour voir le monde sous un autre angle.,Chaque participant repartira avec bien plus qu’un dessin une petite expérience sensible qui relie imagination, observation et création.

Gratuit sur inscription à l’Office de tourisme

A partir de 7 ans .

place St Vincent Galerie de la Citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

2D and perspective drawing workshops.

