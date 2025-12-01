Ateliers de Noël avec Chiaki Miyamoto Place De l’église Les Baux-de-Provence

Ateliers de Noël avec Chiaki Miyamoto

Du 20/12 au 26/12/2025 tous les jours de 15h30 à 16h30.

Sauf le 25 décembre. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-26 16:30:00

2025-12-20

Chiaki Miyamoto est illustratrice jeunesse. Elle créée un univers enfantin et poétique, inspiré par les animaux, la nature et la vie quotidienne.

Réalisez une jolie carte du nouvel an de style japonais, en utilisant la technique de l’Origami et le Chigiri-e, une technique qui consiste à déchirer à la main, des papiers washi en petits morceaux et de les recoller ensemble.

Enfants à partir de 8 ans Gratuit sur réservation à l’Office de tourisme .

Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Chiaki Miyamoto is a children’s illustrator. She creates a childlike, poetic universe inspired by animals, nature and everyday life.

