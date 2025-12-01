Ateliers de Noël Breteil

Ateliers de Noël

1 la croix de la riolais Breteil Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17 20:00:00

2025-12-17

La Fabrik à Fleurs de Breteil propose des ateliers de Noël.

Le 17 décembre de 18h30 à 20h, atelier couronne de table 45€. Sapin, bougies, fleurs séchées, pommes de pins, oranges, cannelles et pleins d’autres accessoires.

Le 20 décembre de 10h à 11h30 puis de 14h à 15h30, atelier centre de table 40€. Amenez votre contenant et faites place à votre créativité ! A partir de 8 ans, possibilité parent/enfant.

Le 21 décembre de 10h à 11h30, atelier guirlande de table (50cm) 50€. Venez créer et customiser votre guirlande.

6 participants par ateliers.

Sur réservation. .

1 la croix de la riolais Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 33 56 55 86

