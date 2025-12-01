Ateliers de Noël de Hena Echo Place De l’église Les Baux-de-Provence

Ateliers de Noël de Hena Echo

Du 28/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 14h à 16h.

sauf le 1er janvier. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Hena Echo propose un atelier de décorations de Noel en détournant les objets du quotidien. L’art de l’Up Cycling, démontage de machines, recyclage et création de bijoux en circuits imprimés.

L’Up’cycling L’Art de la récupération. Elle utilise des matériaux de récupération métalliques et électroniques afin de recréer des personnages humanoïdes, des objets et des bijoux de style industriel et futuriste.

Tous les jours, sauf le 1er janvier 2026

de 14h à 16h Gratuit sur réservation à l’Office de tourisme.

Enfants à partir de 7ans .

Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Hena Echo offers a workshop for Christmas decorations using everyday objects. The art of Up Cycling, dismantling machines, recycling and creating jewelry from printed circuits.

