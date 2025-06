Ateliers de Noël Salle d’exposition centre culturel Donzère 6 décembre 2025 07:00

Drôme

Ateliers de Noël Salle d'exposition centre culturel 18 place du champ de Mars Donzère Drôme

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Réalisez de belles créations ! Comme chaque année, le Médiathèque de Donzère vous propose des ateliers de Noël à l’approche des fêtes.

Salle d’exposition centre culturel 18 place du champ de Mars

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Make beautiful creations! As every year, the Médiathèque de Donzère offers Christmas workshops in the run-up to the festive season.

German :

Stellen Sie schöne Kreationen her! Wie jedes Jahr bietet Ihnen die Mediathek von Donzère in der Vorweihnachtszeit Weihnachtsworkshops an.

Italiano :

Realizzate delle bellissime creazioni! Come ogni anno, la biblioteca multimediale di Donzère propone laboratori natalizi in vista delle festività.

Espanol :

¡Realice bonitas creaciones! Como cada año, la mediateca de Donzère propone talleres navideños en vísperas de las fiestas.

