ATELIERS DE NOËL EN FAMILLE AU MUB MUB MUSEE DU BOIS Revel

ATELIERS DE NOËL EN FAMILLE AU MUB

MUB MUSEE DU BOIS 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Un atelier MARQUETERIE DE BOIS de Noël en famille

Format d’atelier exceptionnel au musée pendant les vacances de fin d’année. Accompagnez vos enfants dans une petit initiation découverte de la marqueterie de bois. Passez un moment en famille pour apprendre et vous amusez ensemble !

Lors de cet atelier, vous arpenterez le musée pour comprendre ce qu’est la marqueterie de bois. Un motif fleuri vous attend pour découvrir notre exposition temporaire Marqueterie Art déco. Paris 1925 .

L’atelier a lieu de 14h à 16h, le mardi 30 décembre, au prix forfaitaire pour un.e adulte et un enfant de 15€. Atelier à partir de 7 ans.

Le nombre de place étant limité, la réservation est recommandée.

Pour réserver, envoyez-nous un mail ou directement par téléphone au 05 61 81 72 10 7 .

MUB MUSEE DU BOIS 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10 contact@museedubois.com

English :

A family Christmas WOOD MARQUET workshop

