Ateliers de Noël en papier kozo japonais Les Baux-de-Provence

Ateliers de Noël en papier kozo japonais

Du 26/12/2025 au 05/01/2026 tous les jours de 15h à 16h. Galerie de Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-26 15:00:00

fin : 2026-01-05 16:00:00

2025-12-26

Ateliers de Noël en papier kozo japonais Initiez-vous à l’art du pliage japonais avec Wendy HIGBEE CARANDO lors de nos ateliers créatifs !

Dans le cadre de l’exposition colorée et vibrante Murmures Papier Poétique .

Fabriquez vos propres boules de noël et d’autres origamis enchantés.

Ateliers Gratuits sur réservation à l’Office de tourisme

Tous les jours à 15h -Durée 45 min

À partir de 7 ans (8 places maximum) – .

Galerie de Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Japanese kozo paper Christmas workshops Initiate yourself to the art of Japanese folding with Wendy HIGBEE CARANDO at our creative workshops!

As part of the colorful and vibrant Murmures Papier Poétique exhibition.

