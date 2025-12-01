Ateliers de Noël La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:00 – 17:00

Gratuit, inscription conseillée. Tout public (5-99 ans)

Au programme :Tout au long de l’après-midi, des activités courtes seront proposées pour fabriquer votre décoration festive et écoresponsable : photophores, décorations diverses en récup ou en tissu, des gravures tetrapak pour chez soi ou à offrir.Venez découvrir des techniques alternatives pour emballer vos cadeaux (plusieurs options vous seront présentées) et vous pourrez repartir avec votre cadeau emballé !

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/la-galerie-du-zero-dechet/evenements/ateliers-de-noel?_gl=1%2a17mgw9z%2a_gcl_au%2aMTcxMTM1NTU3NS4xNzYzNTUxMzczLjUzOTA1NDY0NS4xNzYzNTU5Mjg5LjE3NjM1NjA1NjQ