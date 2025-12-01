Ateliers de Noël La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes
Ateliers de Noël La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes samedi 13 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:00 – 17:00
Gratuit : oui gratuit – inscription conseillée Gratuit, inscription conseillée via ce lien Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Au programme :Tout au long de l’après-midi, des activités courtes seront proposées pour fabriquer votre décoration festive et écoresponsable : photophores, décorations diverses en récup ou en tissu, des gravures tetrapak pour chez soi ou à offrir.Venez découvrir des techniques alternatives pour emballer vos cadeaux (plusieurs options vous seront présentées) et vous pourrez repartir avec votre cadeau emballé !
La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/la-galerie-du-zero-dechet/evenements/ateliers-de-noel?_gl=1%2a17mgw9z%2a_gcl_au%2aMTcxMTM1NTU3NS4xNzYzNTUxMzczLjUzOTA1NDY0NS4xNzYzNTU5Mjg5LjE3NjM1NjA1NjQ