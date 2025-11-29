Ateliers de Noël | Lettre au Père Noël Pinch-perles Cognac

Ateliers de Noël | Lettre au Père Noël

Pinch-perles 107 rue Aristide Briand Cognac Charente

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

C’est le moment d’écrire ta lettre au Père Noël ! Pinch-perles t’invite à un atelier pour mettre toutes les chances de ton côté ;-)

Et pour finir en beauté on t’offre une petite collation.

English :

It’s time to write your letter to Santa! Pinch-perles invites you to a workshop to help you make the most of it ;-)

And to round things off in style, we’re offering you a little snack.

German :

Es ist an der Zeit, deinen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben! Pinch-perles lädt dich zu einem Workshop ein, um alle Chancen auf deiner Seite zu haben ;-)

Und zum Abschluss bieten wir dir einen kleinen Snack an.

Italiano :

È il momento di scrivere la vostra lettera a Babbo Natale! Pinch-perles vi invita a un workshop per darvi le migliori possibilità ;-)

E per finire in bellezza, vi offriremo una merenda.

Espanol :

¡Es hora de escribir tu carta a Papá Noel! Pinch-perles te invita a un taller para que tengas la mejor oportunidad ;-)

Y para terminar con broche de oro, te invitaremos a una merienda.

