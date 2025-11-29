Ateliers de Noël | Lettre au Père Noël Pinch-perles Cognac
Ateliers de Noël | Lettre au Père Noël Pinch-perles Cognac samedi 29 novembre 2025.
Ateliers de Noël | Lettre au Père Noël
Pinch-perles 107 rue Aristide Briand Cognac Charente
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
C’est le moment d’écrire ta lettre au Père Noël ! Pinch-perles t’invite à un atelier pour mettre toutes les chances de ton côté ;-)
Et pour finir en beauté on t’offre une petite collation.
Pinch-perles 107 rue Aristide Briand Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 10 97 nelgemo@hotmail.fr
English :
It’s time to write your letter to Santa! Pinch-perles invites you to a workshop to help you make the most of it ;-)
And to round things off in style, we’re offering you a little snack.
German :
Es ist an der Zeit, deinen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben! Pinch-perles lädt dich zu einem Workshop ein, um alle Chancen auf deiner Seite zu haben ;-)
Und zum Abschluss bieten wir dir einen kleinen Snack an.
Italiano :
È il momento di scrivere la vostra lettera a Babbo Natale! Pinch-perles vi invita a un workshop per darvi le migliori possibilità ;-)
E per finire in bellezza, vi offriremo una merenda.
Espanol :
¡Es hora de escribir tu carta a Papá Noel! Pinch-perles te invita a un taller para que tengas la mejor oportunidad ;-)
Y para terminar con broche de oro, te invitaremos a una merienda.
L’événement Ateliers de Noël | Lettre au Père Noël Cognac a été mis à jour le 2025-11-17 par Destination Cognac