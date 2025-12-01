Ateliers de Noël Meurville

Ateliers de Noël

place Marguerite Réchaux Meurville Aube

L’Atelier des Deux Ailes vous propose:

Mercredi 10 Décembre de 14h à 16h30

– Grand jeu de Noël à la recherche du cadeau d’or

– Fabrication d’une carte de Noël

Mercredi 17 Décembre de 14h à 16h30

– Centre de table

– Jeux

Tarif: 20€ par atelier

Réservation par email.

