Ateliers de Noël Meurville

Ateliers de Noël
place Marguerite Réchaux Meurville Aube
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-17 16:30:00
L’Atelier des Deux Ailes vous propose:
Mercredi 10 Décembre de 14h à 16h30
– Grand jeu de Noël à la recherche du cadeau d’or
– Fabrication d’une carte de Noël
Mercredi 17 Décembre de 14h à 16h30
– Centre de table
– Jeux
Tarif: 20€ par atelier
Réservation par email.
place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com
