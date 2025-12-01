Ateliers de Noël Ressourcerie le Dirigeable Boutique Ressourcerie le Dirigeable Aubagne

Ateliers de Noël Ressourcerie le Dirigeable

Mercredi 10 décembre 2025 de 13h45 à 16h45. Boutique Ressourcerie le Dirigeable 1100 chemin de l’Avelanède Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Date : 2025-12-10 de 13h45 à 16h45

Début : 2025-12-10 13:45:00

fin : 2025-12-10 16:45:00

Date(s) :

2025-12-10

Venez créer vos décorations de Noël à la Ressourcerie le Dirigeable avec la personnalisation de boule de Noël et en bois et la création de décoration végétale en réemploi !

Les fêtes approchent… et les ateliers s’invitent à la Ressourcerie !



Pour préparer votre décoration de Noël tout en faisant un geste pour la planète, nous vous proposons une après-midi d’ateliers créatifs ouverte à tous — petits et grands !



Au programme

– Personnalisation de boules de Noël en bois

– Création de décorations végétales avec des boules de Noël



Tarifs 12€ les 2 ateliers & 7€ l’atelier



Comment s’inscrire ?

Inscrivez-vous en ligne, puis présentez-vous à la caisse le jour J notre équipe vous guidera vers l’atelier.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN37j6K3UtDpyOgoAzye-rQyHbO5_UrPBZEaf2n31uyxvFcA/viewform?usp=dialog Où ?



À l’îlot d’Aubagne 1100 chemin de l’Avelanède, Aubagne

Dans les nouveaux bâtiments entre KFC & l’Hypermarché Auchan

Venez créer, partager et repartir avec vos propres décorations faites main… et pleines de sens ! .

Boutique Ressourcerie le Dirigeable 1100 chemin de l’Avelanède Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and create your own Christmas decorations at the Ressourcerie le Dirigeable with Christmas bauble and wooden decoration customization and the creation of reused plant decorations!

German :

Kommen Sie und gestalten Sie Ihre Weihnachtsdekoration in der Ressourcerie le Dirigeable mit der Personalisierung von Weihnachts- und Holzkugeln und der Erstellung von Pflanzendekorationen aus wiederverwendeten Materialien!

Italiano :

Venite a creare le vostre decorazioni natalizie alla Ressourcerie le Dirigeable, con baubles natalizi personalizzati e ornamenti in legno, oltre a decorazioni per piante realizzate con materiali riciclati!

Espanol :

Venga a crear sus propios adornos navideños en la Ressourcerie le Dirigeable, con bolas de Navidad y adornos de madera personalizados, así como decoraciones para plantas hechas con materiales reciclados

