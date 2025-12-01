Ateliers de Noël Ressourcerie le Dirigeable Boutique Ressourcerie le Dirigeable Aubagne
Ateliers de Noël Ressourcerie le Dirigeable Boutique Ressourcerie le Dirigeable Aubagne mercredi 10 décembre 2025.
Ateliers de Noël Ressourcerie le Dirigeable
Mercredi 10 décembre 2025 de 13h45 à 16h45. Boutique Ressourcerie le Dirigeable 1100 chemin de l’Avelanède Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 13:45:00
fin : 2025-12-10 16:45:00
Date(s) :
2025-12-10
Venez créer vos décorations de Noël à la Ressourcerie le Dirigeable avec la personnalisation de boule de Noël et en bois et la création de décoration végétale en réemploi !
Les fêtes approchent… et les ateliers s’invitent à la Ressourcerie !
Pour préparer votre décoration de Noël tout en faisant un geste pour la planète, nous vous proposons une après-midi d’ateliers créatifs ouverte à tous — petits et grands !
Au programme
– Personnalisation de boules de Noël en bois
– Création de décorations végétales avec des boules de Noël
Tarifs 12€ les 2 ateliers & 7€ l’atelier
Comment s’inscrire ?
Inscrivez-vous en ligne, puis présentez-vous à la caisse le jour J notre équipe vous guidera vers l’atelier.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN37j6K3UtDpyOgoAzye-rQyHbO5_UrPBZEaf2n31uyxvFcA/viewform?usp=dialog Où ?
À l’îlot d’Aubagne 1100 chemin de l’Avelanède, Aubagne
Dans les nouveaux bâtiments entre KFC & l’Hypermarché Auchan
Venez créer, partager et repartir avec vos propres décorations faites main… et pleines de sens ! .
Boutique Ressourcerie le Dirigeable 1100 chemin de l’Avelanède Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Come and create your own Christmas decorations at the Ressourcerie le Dirigeable with Christmas bauble and wooden decoration customization and the creation of reused plant decorations!
German :
Kommen Sie und gestalten Sie Ihre Weihnachtsdekoration in der Ressourcerie le Dirigeable mit der Personalisierung von Weihnachts- und Holzkugeln und der Erstellung von Pflanzendekorationen aus wiederverwendeten Materialien!
Italiano :
Venite a creare le vostre decorazioni natalizie alla Ressourcerie le Dirigeable, con baubles natalizi personalizzati e ornamenti in legno, oltre a decorazioni per piante realizzate con materiali riciclati!
Espanol :
Venga a crear sus propios adornos navideños en la Ressourcerie le Dirigeable, con bolas de Navidad y adornos de madera personalizados, así como decoraciones para plantas hechas con materiales reciclados
L’événement Ateliers de Noël Ressourcerie le Dirigeable Aubagne a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile