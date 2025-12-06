Ateliers de Noël Ry

Ateliers de Noël

Rue Grand’ Rue Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les coopératives scolaires des écoles de Ry et Grainville-sur-Ry organisent des Ateliers de Noël ce samedi 06 décembre à Ry.

Au programme vous aurez des lectures de contes de Noël, des ateliers créations, un goûter gourmand et pour les plus audacieux un concours de pull moche de Noël ! .

Rue Grand’ Rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61

