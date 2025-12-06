Ateliers de Noël Ry
Les coopératives scolaires des écoles de Ry et Grainville-sur-Ry organisent des Ateliers de Noël ce samedi 06 décembre à Ry.
Au programme vous aurez des lectures de contes de Noël, des ateliers créations, un goûter gourmand et pour les plus audacieux un concours de pull moche de Noël ! .
Rue Grand’ Rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61
