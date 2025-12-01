Ateliers de Noël Saint-Just-Malmont

Ateliers de Noël

Envie de retrouver la féérie de Noël avec une touche personnelle ? Cet atelier créatif spécial Noël, pensé pour les adultes, vous propose de confectionner des objets de saison dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Want to recapture the magic of Christmas with a personal touch? This special Christmas workshop, designed for adults, lets you make seasonal objects in a warm and friendly atmosphere.

Haben Sie Lust, den Zauber von Weihnachten mit einer persönlichen Note wiederzufinden? In diesem weihnachtlichen Kreativworkshop, der für Erwachsene konzipiert ist, können Sie in einer warmen und gemütlichen Atmosphäre saisonale Gegenstände herstellen.

Volete ritrovare la magia del Natale con un tocco personale? Questo speciale laboratorio natalizio, pensato per gli adulti, vi offre la possibilità di realizzare oggetti stagionali in un’atmosfera calda e accogliente.

¿Quieres recuperar la magia de la Navidad con un toque personal? Este taller especial de Navidad, pensado para adultos, le ofrece la oportunidad de fabricar objetos de temporada en un ambiente cálido y acogedor.

