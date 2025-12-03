Ateliers de Noël

Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Atelier familial plein de féerie. Activités créatives simples décorations et petits objets de Noël. Complicité et imagination en famille ! .

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 60 01 45

