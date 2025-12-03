Ateliers de Noël Thèze
Ateliers de Noël Thèze mercredi 3 décembre 2025.
Ateliers de Noël
Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
Date(s) :
2025-12-03
Atelier familial plein de féerie. Activités créatives simples décorations et petits objets de Noël. Complicité et imagination en famille ! .
Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 60 01 45
