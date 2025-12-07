Ateliers de Noël Thilouze
Ateliers de Noël
Rue de la Musardière, 37260 Thilouze Thilouze Indre-et-Loire
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Le dimanche 7 décembre 2025 de 14h00 à 17h30
La bibliothèque de Thilouze vous propose des ateliers de Noël
Au programme réalisation de décorations, lecture de contes, goûter offert par l’association de la bibliothèque.
Pour les adolescents et les enfants à partir de 7 ans
Activité gratuite
Sur réservation par mail bibliotheque.thilouze@wanadoo.fr .
Rue de la Musardière, 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 89 94 bibliotheque.thilouze@wanadoo.fr
English :
Christmas Workshops
Sunday, December 7, 2025 from 2:00 pm to 5:30 pm
The Thilouze library offers Christmas workshops:
On the program: making decorations, storytelling, snack offered by the library association.
For teenagers and children aged 7 and over
