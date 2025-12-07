Ateliers de Noël

Rue de la Musardière, 37260 Thilouze Thilouze Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Ateliers de Noël

Le dimanche 7 décembre 2025 de 14h00 à 17h30

La bibliothèque de Thilouze vous propose des ateliers de Noël

Au programme réalisation de décorations, lecture de contes, goûter offert par l’association de la bibliothèque.

Pour les adolescents et les enfants à partir de 7 ans

Ateliers de Noël

Le dimanche 7 décembre 2025 de 14h00 à 17h30

La bibliothèque de Thilouze vous propose des ateliers de Noël

Au programme réalisation de décorations, lecture de contes, goûter offert par l’association de la bibliothèque.

Pour les adolescents et les enfants à partir de 7 ans

Activité gratuite

Sur réservation par mail bibliotheque.thilouze@wanadoo.fr .

Rue de la Musardière, 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 89 94 bibliotheque.thilouze@wanadoo.fr

English :

Christmas Workshops

Sunday, December 7, 2025 from 2:00 pm to 5:30 pm

The Thilouze library offers Christmas workshops:

On the program: making decorations, storytelling, snack offered by the library association.

For teenagers and children aged 7 and over

L’événement Ateliers de Noël Thilouze a été mis à jour le 2025-12-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme