Ateliers de Pâques rue Aristide Briand Einville-au-Jard

Ateliers de Pâques

rue Aristide Briand espace petite enfance et Courbesseaux Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Familles rurale Einville et les envirions a le plaisir de proposer aux enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte, des ateliers créatifs sur le thème de Pâques.

Au programme Différents ateliers créatifs, des jeux, des énigmes autour de Pâques et la chasse aux chocolats.

Deux dates sont proposées Samedi 21 mars de 9h à 11h30, A l’espace Enfance Einville Rue Aristide Briand (à côté de l’école).

Mercredi 25 mars de 14h à 16h30 à la Salle des fêtes Courbesseaux 3 quater rue du Général de Castelnau.

Participation 1 € par enfant.

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter au 03 83 72 06 91 ou par mail à association.einvilleetenvirons@famillesrurales.org.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ce moment créatif et convivial !Enfants

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rue Aristide Briand espace petite enfance et Courbesseaux Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 06 91 association.einvilleetenvirons@famillesrurales.org

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English :

Familles rurale Einville et les envirions is pleased to offer Easter-themed creative workshops for children aged 3 to 10, accompanied by an adult.

On the program: various creative workshops, games, Easter riddles and a chocolate hunt.

Two dates are proposed: Saturday March 21, 9am to 11:30am, at Espace Enfance ? Einville Rue Aristide Briand (next to the school).

Wednesday, March 25, 2pm to 4:30pm at the Salle des fêtes ? Courbesseaux 3 quater rue du Général de Castelnau.

Participation: 1? per child.

For further information or to register, please contact us on 03 83 72 06 91 or by e-mail at association.einvilleetenvirons@famillesrurales.org.

We hope to see many of you there to share this creative and convivial moment!

L’événement Ateliers de Pâques Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-03-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS