Ateliers de Pâques jeune public Mon bouquet de fleurs Musée des impressionnismes Giverny

Ateliers de Pâques jeune public Mon bouquet de fleurs

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-16 2026-04-20 2026-04-23

As-tu remarqué les nombreuses fleurs dans les œuvres de Monet présentées dans l’exposition ? À ton tour ! Crée un joli bouquet de fleurs de toutes les couleurs et teste différentes techniques.

Techniques Dessin, pastels gras, gravure, aquarelle

Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.

Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés.

Le Géant des Beaux-Arts, est partenaire du musée pour les fournitures des ateliers jeune public. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Ateliers de Pâques jeune public Mon bouquet de fleurs

L’événement Ateliers de Pâques jeune public Mon bouquet de fleurs Giverny a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération