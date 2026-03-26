Ateliers de Pâques jeune public Peinture en folie Musée des impressionnismes Giverny

Ateliers de Pâques jeune public Peinture en folie

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

C’est toi l’artiste ! Inspire-toi des œuvres de Claude Monet et ajoute une petite touche de folie avec cet atelier de peinture pas comme les autres. Indice tu n’auras pas besoin de pinceau… À toi de jouer !

Techniques peinture

Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.

Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés.

Le Géant des Beaux-Arts, est partenaire du musée pour les fournitures des ateliers jeune public. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers de Pâques jeune public Peinture en folie

L’événement Ateliers de Pâques jeune public Peinture en folie Giverny a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération