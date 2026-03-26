Ateliers de Pâques jeune public Pop-up magique Musée des impressionnismes Giverny

Ateliers de Pâques jeune public Pop-up magique

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24

Sais-tu que Monet vouait une passion pour son bassin aux nymphéas ? Il l’a peint des centaines de fois et en a fait son sujet favori. À ton tour de créer ton propre bassin de nymphéas grâce à ce pop-up en relief. Un atelier ludique qui te permettra de mieux comprendre les règles de la perspective.

Techniques Dessin, découpage, collage

Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.

Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés.

Le Géant des Beaux-Arts, est partenaire du musée pour les fournitures des ateliers jeune public. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Ateliers de Pâques jeune public Pop-up magique

L’événement Ateliers de Pâques jeune public Pop-up magique Giverny a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération