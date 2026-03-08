ATELIERS DE PÂQUES

13, Place du Marché Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

À l’occasion de Pâques, des ateliers créatifs sont proposés aux enfants de 4 à 6 ans pour partager un moment ludique et festif.

Au programme activités manuelles autour de Pâques, bricolages colorés, décorations printanières et petites surprises. Ces ateliers sont pensés pour stimuler l’imagination et la créativité des plus jeunes, tout en leur permettant de repartir avec leurs réalisations.

Un moment convivial à vivre en petit groupe, idéal pour préparer Pâques tout en s’amusant.

Gratuit. Sur inscription. .

13, Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Easter, creative workshops are offered for children aged 4 to 6 to share a fun and festive moment.

L’événement ATELIERS DE PÂQUES Servian a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34