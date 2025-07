Exposition Néo-Paléo Ateliers de Paris Paris

Exposition Néo-Paléo Ateliers de Paris Paris mercredi 3 septembre 2025.

La vision linéaire de l’Histoire des techniques décrit l’évolution progressive du travail manuel et directe de la matière vers l’emploi d’outils de plus en plus sophistiqués, de processus techniques et informatiques qui façonneraient un environnement standardisé. La « Néo-Préhistoire » désignerait au contraire une Histoire des techniques qui se faufilerait entre passé, présent et futur. On y décrirait des pratiques contemporaines du design qui ré-intègrent la spontanéité de la main dans la manière de façonner la matière, tout en s’inscrivant dans l’environnement matériel et technologique actuel. En faisant échos à une origine lointaine tout autant qu’à la nouveauté, l’exposition devient un laboratoire d’expérimentation pour le présent.

Dans la capsule temporelle « Néo-Préhistorique », on y retrouve des designers faisant appel à des formes traditionnelles d’artisanat tout en faisant émerger des esthétiques contemporaines, des créateurs développant de nouveaux processus de fabrication manuelle pour façonner des matériaux non-conventionnels, et des designers manipulant avec sensibilité les outils informatiques pour faire naitre des objets sculpturaux.

L’exposition « Néo-Préhistoire » met en avant les enjeux soulevés par une génération de créateurs se détournant d’une vision homogène du progrès technique, pour s’emparer différemment du rôle du designer aujourd’hui. Leurs travaux abordent l’évolution des savoir-faire anciens, questionnent notre positionnement vis-à-vis des matériaux de l’ère industrielle, et interrogent le rôle des nouvelles technologies. Chacun à sa manière fait émerger des pratiques qui produisent une forme de singularité et de sensibilité dans le paysage actuel.

A l’occasion de la Paris Design Week 2025, le duo de designers et

commissaires BehaghelFoiny (Antoine Behaghel & Alexis Foiny) est invité à investir la Galerie des Ateliers de Paris. Avec l’exposition « Néo-Préhistoire », ils tentent d’écrire une Histoire du Design en cours d’écriture, en y rassemblant les pratiques d’une quinzaines de designers.

Du mercredi 03 septembre 2025 au jeudi 30 octobre 2025 :

samedi

de 14h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-03T10:00:00+02:00

fin : 2025-10-30T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-09-03T10:00:00+02:00_2025-09-03T18:30:00+02:00;2025-09-04T10:00:00+02:00_2025-09-04T18:30:00+02:00;2025-09-05T10:00:00+02:00_2025-09-05T18:30:00+02:00;2025-09-06T14:00:00+02:00_2025-09-06T19:00:00+02:00;2025-09-09T10:00:00+02:00_2025-09-09T18:30:00+02:00;2025-09-10T10:00:00+02:00_2025-09-10T18:30:00+02:00;2025-09-11T10:00:00+02:00_2025-09-11T18:30:00+02:00;2025-09-12T10:00:00+02:00_2025-09-12T18:30:00+02:00;2025-09-13T14:00:00+02:00_2025-09-13T19:00:00+02:00;2025-09-16T10:00:00+02:00_2025-09-16T18:30:00+02:00;2025-09-17T10:00:00+02:00_2025-09-17T18:30:00+02:00;2025-09-18T10:00:00+02:00_2025-09-18T18:30:00+02:00;2025-09-19T10:00:00+02:00_2025-09-19T18:30:00+02:00;2025-09-20T14:00:00+02:00_2025-09-20T19:00:00+02:00;2025-09-23T10:00:00+02:00_2025-09-23T18:30:00+02:00;2025-09-24T10:00:00+02:00_2025-09-24T18:30:00+02:00;2025-09-25T10:00:00+02:00_2025-09-25T18:30:00+02:00;2025-09-26T10:00:00+02:00_2025-09-26T18:30:00+02:00;2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-09-30T10:00:00+02:00_2025-09-30T18:30:00+02:00;2025-10-01T10:00:00+02:00_2025-10-01T18:30:00+02:00;2025-10-02T10:00:00+02:00_2025-10-02T18:30:00+02:00;2025-10-03T10:00:00+02:00_2025-10-03T18:30:00+02:00;2025-10-04T14:00:00+02:00_2025-10-04T19:00:00+02:00;2025-10-07T10:00:00+02:00_2025-10-07T18:30:00+02:00;2025-10-08T10:00:00+02:00_2025-10-08T18:30:00+02:00;2025-10-09T10:00:00+02:00_2025-10-09T18:30:00+02:00;2025-10-10T10:00:00+02:00_2025-10-10T18:30:00+02:00;2025-10-11T14:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00;2025-10-14T10:00:00+02:00_2025-10-14T18:30:00+02:00;2025-10-15T10:00:00+02:00_2025-10-15T18:30:00+02:00;2025-10-16T10:00:00+02:00_2025-10-16T18:30:00+02:00;2025-10-17T10:00:00+02:00_2025-10-17T18:30:00+02:00;2025-10-18T14:00:00+02:00_2025-10-18T19:00:00+02:00;2025-10-21T10:00:00+02:00_2025-10-21T18:30:00+02:00;2025-10-22T10:00:00+02:00_2025-10-22T18:30:00+02:00;2025-10-23T10:00:00+02:00_2025-10-23T18:30:00+02:00;2025-10-24T10:00:00+02:00_2025-10-24T18:30:00+02:00;2025-10-25T14:00:00+02:00_2025-10-25T19:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T18:30:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T18:30:00+02:00;2025-10-30T10:00:00+02:00_2025-10-30T18:30:00+02:00

Ateliers de Paris 30 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris