Ateliers de pâtisserie Au Petit Relais Sablons sur Huisne

Au Petit Relais 13 Rue Michel Meillant Sablons sur Huisne Orne

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-11-02 12:30:00

2025-10-19 2025-11-02 2025-12-07 2026-01-04 2026-02-22 2026-03-01 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-28 2026-07-12

Ateliers de pâtisserie (adultes & enfants à partir de 6 ans) animés par la Barbagato le dimanche matin de 9h30 à 12h30 au Petit Relais 13 rue Meillant.

Au programme

19/10/2025 Daifukus Mochis

02/11/2025 Biscuits de l’Avent

07/12/2025 Bûche de Noël

04/01/2026 Galette des Rois

22/02/2026 Pâte à tartiner les crêpes

01/03/2026 Entremet de Pâques

19/04/2026 Letter Number-Cake sans gluten

17/05/2026 Pâtisserie végétale & locale

28/06/2026 Pâtisserie Tutti-Frutti aux sucres naturels

12/07/2026 Fraisier végétal.

Pratique sur inscription. Les matières premières sont fournies, chacun repart avec sa production. .

Au Petit Relais 13 Rue Michel Meillant Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 32 29 21 78 contact@labarbagato.fr

