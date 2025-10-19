Ateliers de pâtisserie Au Petit Relais Sablons sur Huisne
Au Petit Relais 13 Rue Michel Meillant Sablons sur Huisne Orne
Début : 2025-10-19 09:30:00
fin : 2025-11-02 12:30:00
2025-10-19 2025-11-02 2025-12-07 2026-01-04 2026-02-22 2026-03-01 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-28 2026-07-12
Ateliers de pâtisserie (adultes & enfants à partir de 6 ans) animés par la Barbagato le dimanche matin de 9h30 à 12h30 au Petit Relais 13 rue Meillant.
Au programme
19/10/2025 Daifukus Mochis
02/11/2025 Biscuits de l’Avent
07/12/2025 Bûche de Noël
04/01/2026 Galette des Rois
22/02/2026 Pâte à tartiner les crêpes
01/03/2026 Entremet de Pâques
19/04/2026 Letter Number-Cake sans gluten
17/05/2026 Pâtisserie végétale & locale
28/06/2026 Pâtisserie Tutti-Frutti aux sucres naturels
12/07/2026 Fraisier végétal.
Pratique sur inscription. Les matières premières sont fournies, chacun repart avec sa production. .
Au Petit Relais 13 Rue Michel Meillant Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 32 29 21 78 contact@labarbagato.fr
