Ateliers de peinture Des Couleurs et des Formes La Coursive (ancienne école de musique) Trouville-sur-Mer

Ateliers de peinture Des Couleurs et des Formes

La Coursive (ancienne école de musique) 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-12-15 17:00:00

2025-09-17 2025-09-20 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-27 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-20 2025-10-21

Atelier Des Couleurs et des Formes

Plongez dans l’univers artistique de Josépha Poulain, une peintre aux multiples facettes, à la croisée du classique et du Street Art. Formée aux arts plastiques à Paris 1 et en Histoire de l’Art à l’École du Louvre, elle maîtrise aussi bien la peinture à l’huile que les techniques modernes du spray aérosol.

Que vous soyez novice ou artiste confirmé, ses ateliers vous invitent à explorer et affirmer votre créativité dans une ambiance conviviale.

Lundi et mardi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h toutes techniques adultes.

Mercredi de 13 h à 17h atelier créatif pour les enfants-ados.

Samedi, 17 h 30 apéro-peinture (concept qui vise à créer une oeuvre tout en vivant un moment convivial).

Tarifs

Les prix sont variables en fonction de l’activité. Entre 20 € et 90 € en supplément de l’adhésion annuelle de 20 €.

La coursive, 2 rue Jean Bart (ancienne école de musique).

Infos & inscriptions 06 22 64 38 53 .

La Coursive (ancienne école de musique) 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 22 64 38 53

