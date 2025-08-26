Ateliers de poterie La Poterie de Sandra Corseul

Ateliers de poterie La Poterie de Sandra Corseul mardi 26 août 2025.

Ateliers de poterie

La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 14:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

Date(s) :

2025-08-26

Atelier Poterie Vacances d’été

Plongez dans l’univers fascinant de la céramique avec Sandra et Corentin, artisans potiers depuis 2004.

Pourquoi nous choisir ?

– Un environnement inspirant Venez découvrir un espace spacieux et convivial où la créativité est reine.

– Un savoir-faire unique Bénéficiez de l’expertise de Sandra et Corentin, transmise de génération en génération depuis quatre générations.

– Des activités pour tous Que vous soyez débutant ou confirmé, enfant ou adulte, nos ateliers sont conçus pour vous.

– Un apprentissage personnalisé Adaptez votre formation à vos goûts et envies pour une expérience sur mesure.

Libérez votre créativité et profitez d’un savoir-faire traditionnel transmis depuis quatre générations.

Chaque activité modelage ou tournage dispose d’une salle spécialement adaptée dans un cadre spacieux et convivial. Nos ateliers sont ouverts aux enfants dès 3 ans et à tous les publics.

Cours de 2h, 3h ou stages à la journée.

Le modelage est accessible de 3 à 110 ans.

Le tournage est accessible à partir de 14 ans.

Réservation obligatoire (places très limitées)

Tarifs

– Modelage 29€/2h

– Tournage 34€/2h

Ne manquez pas cette occasion unique de vous initier à la céramique dans un cadre exceptionnel. Réservez dès maintenant et laissez-vous guider par la passion de la création !

Nous avons hâte de vous accueillir pour une expérience créative et enrichissante ! .

La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 55 71 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers de poterie Corseul a été mis à jour le 2025-08-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme