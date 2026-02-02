Ateliers de poterie La Poterie de Sandra Corseul

Ateliers de poterie

La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Les vacances de février approchent, et vous cherchez une activité créative et ludique pour occuper vos enfants ou vous initier à l’art de la poterie ? Nos stages de modelage, tournage et émaillage sont parfaits pour s’amuser en famille ou se perfectionner dans un cadre convivial. À Corseul, nous proposons des stages adaptés à tous les âges et tous les niveaux. Découvrez notre programme spécial vacances !

Des stages adaptés à tous les âges

Pendant les vacances de février, nous proposons

Des ateliers pour enfants (à partir de 3 ans) Découverte du modelage et création de petites pièces.

Des stages pour ados et adultes Initiation au tournage pour réaliser des objets uniques.

Des ateliers parents-enfants Un moment de partage créatif en famille.

Tarifs accessibles

Modelage 29 € 2 h (3-10 ans)

Tournage 34 € 2 h (dès 13 ans)

Émaillage 39 € 2 h ( à partir de 8 ans)

Offrez-vous un moment inoubliable ! .

La Poterie de Sandra 24 Rue de l’Hôtellerie Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 70 26

